Гороскоп для всех знаков зодиака на 15 июля

Овнам сегодня советуют позаботиться о здоровье: не планировать сложных и энергозатратных дел, быть аккуратнее в быту и воздержаться от физических нагрузок. День может начаться с мелких раздражений и разногласий, за помощью в успокоении можно обратиться к близким.