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«К бомжам поселили»: звезда эстрады откровенно высказался о концерте на Рублевке

Артист Александр Медведев, известный публике как Шура, проснулся в сугробе после выступления на Рублевке, посвященного Международному женскому дню. Сотрудники полиции доставили его в отделение. Об этом он рассказал в интервью Родиону Чепелю.

Шура рассказал, как уснул в сугробе в Международный женский день.

Артист Александр Медведев, известный публике как Шура, проснулся в сугробе после выступления на Рублевке, посвященного Международному женскому дню. Сотрудники полиции доставили его в отделение. Об этом он рассказал в интервью Родиону Чепелю.

«Меня завернули однажды. На 8 Марта я отпел концерт на Рублевке в женском образе и уснул в сугробе. И [сотрудники полиции] меня достают, говоря: “Здравствуйте, красавица. Добрый вечер. Привезли меня в ментовку. К бомжам поселили”, — поделился воспоминаниями Шура. Его рассказ приводит Пятый канал.

По словам артиста, сотрудников не остановило даже его объяснение, что он известный исполнитель. А сокамерники его узнали и стали хором исполнять песню «Твори добро».

Шура рассказал еще один забавный случай из своей жизни. Однажды он поехал собирать грибы в лес на белом лимузине. По словам артиста, поездка была организована с особым размахом — он был одет с иголочки, держал в руках корзину и обул дорогие сапоги.