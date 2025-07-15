Михаил Котюков: Красноярский край обладает серьезным потенциалом для создания инженерных школ

Главная тема обсуждения — вопросы подготовки высококвалифицированных кадров в вузах региона для достижения технологического лидерства. Особое внимание было уделено созданию в регионе передовых инженерных школ на базе ведущих университетов.
Для участия в федеральном проекте высшие учебные заведения подготовят заявки. Открывая обсуждение, Михаил Котюков напомнил, что технологическое лидерство России обозначено Президентом РФ Владимиром Путиным как одна из национальных целей. Главой государства поставлена задача — к 2030 году вывести страну в десятку ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок. В связи с этим возрастает спрос на квалифицированных специалистов. И одним из инструментов достижения этой цели должны стать передовые инженерные школы, которые будут готовить новое поколение специалистов, основу для развития высокопроизводительных и экспортно-ориентированных секторов отечественной экономики.
Добавим, что на данный момент в России уже создано 50 передовых инженерных школ. До 2030 года планируется открыть еще столько же образовательных платформ. И, как считает глава региона, Красноярский край обладает серьезным потенциалом для реализации данного проекта на своей территории.
«Вопрос технологического лидерства — это создание российских решений, технологических разработок, аналогов которым нет в мире. И это, соответственно, требует принципиально нового уровня организации образования, где мы должны опережать все самые передовые, лучшие мировые практики. Наша задача — создать часть такой системы общероссийского образования на территории Красноярского края, вовлечь в это и университеты, и техникумы, колледжи. Очень важен постоянный контакт науки и производства», — подчеркнул глава региона.
Глава региона отметил, что последние годы в крае системно занимались развитием школ, колледжей, вузов. Запустили проекты «Профессионалитет» и «Профессионалитет для всех», обеспечили кооперацию учебных заведений с производством, увеличили число обучающихся в учреждениях среднего профобразования до 80 тысяч, а число специальностей и профессий в них достигло 240. Сейчас важно с учетом опыта других территорий разработать программу развития передовых инженерных школ в крае.
В регионе активно прорабатывается вопрос создания нескольких передовых инженерных школ на базе высших учебных заведений с привлечением ведущих предприятий и компаний. Одну из них — «Гибридные системы связи» — предполагается запустить на базе Сибирского федерального университета и Сибирского государственного университета науки и технологий им. академика М. Ф. Решетнёва. Также с инициативой создать передовую инженерную школу в области недропользования выступил Заполярный государственный университет имени Н. М. Федоровского.
По итогам обсуждения члены Совета по науке и высшему образованию поддержали оба проекта.