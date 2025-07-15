Михаил Котюков: Красноярский край обладает серьезным потенциалом для создания инженерных школ

Для участия в федеральном проекте высшие учебные заведения подготовят заявки. Открывая обсуждение, Михаил Котюков напомнил, что технологическое лидерство России обозначено Президентом РФ Владимиром Путиным как одна из национальных целей. Главой государства поставлена задача — к 2030 году вывести страну в десятку ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок. В связи с этим возрастает спрос на квалифицированных специалистов. И одним из инструментов достижения этой цели должны стать передовые инженерные школы, которые будут готовить новое поколение специалистов, основу для развития высокопроизводительных и экспортно-ориентированных секторов отечественной экономики.