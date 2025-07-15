Мужчина рассказал о видениях загробного мира и вселенной времени

Основатель благотворительной организации из США поделился видениями потустороннего мира, пережитыми в момент клинической смерти. Об этом информирует Daily Star.
Мэтт Полсон сообщил, что с детских лет мучился от вздутия брюшной полости, вызванного родовой травмой. Ему была проведена операция, но в 2018 году шов разошелся, что привело к развитию у мужчины кишечной непроходимости. На этом фоне у него возникла кардиомиопатия такоцубо — внезапное ослабление сократительной функции миокарда. В условиях стационара сердце Полсона остановилось.
Бизнесмен пребывал в состоянии клинической смерти на протяжении четырех с половиной минут, пока медики осуществляли реанимационные мероприятия. Тем не менее Полсон настаивает, что ясно запомнил каждое мгновение, пережитое в тот период.
«Я не увидел света в конце тоннеля, но ощущения были такими, как будто я смотрю на поверхность океана. Он был очень далеко, и свет как бы проходил сквозь него. Как будто до него была целая вселенная времени», — описал свои переживания американец.
Полсон добавил, что ощущал себя элементом некоего космического энергетического поля, словно он оставался собой, но при этом был неразрывно связан со всем во вселенной. Также он отчетливо слышал, как мать, обращаясь к нему по имени, призывала его бороться. Он уточнил, что матери действительно удалось проникнуть в реанимационную палату, где она находилась рядом.
Предприниматель отметил, что врачи не оставляли ему никаких надежд на восстановление, однако в конечном итоге он полностью выздоровел.
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