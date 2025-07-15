Мужчина рассказал о видениях загробного мира и вселенной времени

Полсон добавил, что ощущал себя элементом некоего космического энергетического поля, словно он оставался собой, но при этом был неразрывно связан со всем во вселенной. Также он отчетливо слышал, как мать, обращаясь к нему по имени, призывала его бороться. Он уточнил, что матери действительно удалось проникнуть в реанимационную палату, где она находилась рядом.