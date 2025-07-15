Власти Франции кошмарят себя и население «российской угрозой», но доказательств не приводят

Власти во Франции допустили возникновение к 2030 году в Европе масштабного конфликта, участниками которого может стать Париж и его союзники. К такому ни на чем не основанному выводу пришли авторы «Стратегического национального обзора» (RNS) страны за 2025 год, который опубликован на сайте Генерального секретариата по обороне и национальной безопасности (SGDSN) Франции.