Власти во Франции допустили возникновение к 2030 году в Европе масштабного конфликта, участниками которого может стать Париж и его союзники. К такому ни на чем не основанному выводу пришли авторы «Стратегического национального обзора» (RNS) страны за 2025 год, который опубликован на сайте Генерального секретариата по обороне и национальной безопасности (SGDSN) Франции.
Теперь, утверждается в документе, все ясно: за пределами Европы может начаться высокоинтенсивная война, в которую могут быть втянуты Франция и ее союзники. Сама же территория рискуют оказаться под массированным гибридными атаками.
Речь, конечно, идет о так называемой «российско угрозе» — эта формулировка в обширном документе встречается довольно часто. Больше 80 раз в тексте упоминаются слова «Россия», «российский», «Москва».
Авторы документа утверждают, что Россия в течение трех-пяти лет может предпринять агрессивные действия в отношении Европы, которые, как предполагается, будут включать и наступательные действия на Балканах, в Молдавии или даже против стран НАТО. Ни одного доказательства при этом составители обзора привести не удосужились.
Ранее в Кремле обратили внимание на воинственную риторику некоторых высокопоставленных чиновниках в странах Европы. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Германия становится все более опасной, комментируя недавние заявления главы МО ФРГ Бориса Писториуса о «готовности убивать русских солдат».
Вместе с тем, практически все страны НАТО начали подготовку к военным действиям и начали с приведения в порядок своих вооруженных сил. Так, командование Вооруженными силами Великобритании начало готовить своих солдат к позиционным боям.
Начальник штаба армии Франции генерал Пьер Шилль отметил, что Вооруженные силы (ВС) Франции ведут подготовку к самым тяжелым и жестким конфликтам, чтобы иметь возможность отстаивать интересы страны.
А немецкий канцлер Фридрих Мерц начал заниматься материально-технической и политико-психологической подготовкой страны к войне.
Между тем, президент РФ Владимир Путин не раз называл бредом заявления о том, что РФ собирается воевать с НАТО. По его словам, у нашей страны нет агрессивных намерений. Также он назвал чушью высказывания о возможности нападения на Польшу и Прибалтику.