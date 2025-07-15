В Иркутске нашли фальсифицированный куриный фарш

Во время внезапной проверки одной из торговых сетей Иркутска специалисты обнаружили нарушения в курином фарше местного производства. Лабораторные исследования показали, что продукт не соответствует заявленному составу. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.
— Эксперты выявили, что в фарше присутствуют не только куриное мясо, но и значительное количество соединительной ткани, жира, кожи, а в некоторых образцах даже обнаружились фрагменты костей и хрящей. Кроме того, в продукте нашли соевый белок, который не был указан в составе, — прокомментировали в Управлении.
Из-за этих нарушений Россельхознадзор временно запретил продажу данного фарша. Производитель добровольно остановил производство и начал изымать продукцию из магазинов для утилизации. Также компания пересмотрела маркировку, чтобы она точно отражала реальный состав продукта.
После того как все необходимые меры были приняты, надзорное ведомство разрешило возобновить продажу этого фарша. Сейчас продукция снова доступна в магазинах, но уже с корректной маркировкой.
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