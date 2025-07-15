В Иркутске нашли фальсифицированный куриный фарш

— Эксперты выявили, что в фарше присутствуют не только куриное мясо, но и значительное количество соединительной ткани, жира, кожи, а в некоторых образцах даже обнаружились фрагменты костей и хрящей. Кроме того, в продукте нашли соевый белок, который не был указан в составе, — прокомментировали в Управлении.