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Врач Черемушкин сказал, что может спровоцировать развитие рака, как у Митты

На ранних стадиях выявить рак почки можно только с помощью УЗИ, отметил онколог.

Источник: Аргументы и факты

Лишний вес, малоподвижный образ жизни и некоторые другие причины могут спровоцировать развитие рака почки, как у умершего 92-летнего режиссера Александра Митты. Об этом aif.ru рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин.

«Прямо сказать, что есть какая-то прямая зависимость, как, например, у рака кожи и солнца, нельзя. Конечно, лишний вес, малоподвижный образ жизни, нарушения метаболизма, многие хронические заболевания вносят свою лепту в какой-то степени», — сказал врач.

Онколог добавил, что на ранних стадиях выявить рак почки можно только с помощью УЗИ. Симптомом, указывающим на опухоль, также может быть наличие крови в моче.

Александр Митта ушел из жизни 14 июля в возрасте 92 лет. Он скончался после продолжительной борьбы с раком почки.

Aif.ru писал о том, какое наследство режиссер оставил после своего ухода.