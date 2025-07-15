Врач Черемушкин сказал, что может спровоцировать развитие рака, как у Митты

«Прямо сказать, что есть какая-то прямая зависимость, как, например, у рака кожи и солнца, нельзя. Конечно, лишний вес, малоподвижный образ жизни, нарушения метаболизма, многие хронические заболевания вносят свою лепту в какой-то степени», — сказал врач.