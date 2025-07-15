Онколог Черемушкин рассказал о лечении рака почки, как у Митты

«В лечении некоторых паталогий у возрастных людей применяется не только агрессивная, но и поддерживающая терапия, которая уничтожает интенсивное деление раковых клеток. Говоря о качестве жизни, то при раннем выявлении можно только часть почки убрать, небольшую резекцию сделать, и это вообще ничего не поменяет (в жизни человека — ред.)», — сказал Черемушкин.