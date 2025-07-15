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Онколог Черемушкин рассказал о лечении рака почки, как у Митты

Прогноз лечения рака почки достаточно благоприятный, сказал врач.

Источник: Аргументы и факты

Рак почки, как у умершего 92-летнего режиссера Александра Митты, не сильно влияет на качество жизни при ранней диагностике и лечении, с подобной опухолью можно жить долго. Об этом aif.ru рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин.

«В лечении некоторых паталогий у возрастных людей применяется не только агрессивная, но и поддерживающая терапия, которая уничтожает интенсивное деление раковых клеток. Говоря о качестве жизни, то при раннем выявлении можно только часть почки убрать, небольшую резекцию сделать, и это вообще ничего не поменяет (в жизни человека — ред.)», — сказал Черемушкин.

По его словам, прогноз лечения рака почки достаточно благоприятный.

«Эти формы не склонны агрессивно прогрессировать. Конечно, все зависит от морфологических вариантов и стартовых клеточных особенностей. Она (опухоль — ред.) может быть и исходно агрессивной, тогда, конечно, бороться с такой опухолью сложно», — заключил онколог.

Ранее Черемушкин рассказал, кому грозит рак, как у Александра Митты.