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Омич получил солидный штраф за запуск беспилотника

Местный житель осуществлял несанкционированную сьемку с незарегистрированного БПЛА в Советском округе.

Источник: Комсомольская правда

К административной ответственности со значительным штрафом привлекли жителя Омска за использование им беспилотного летательного аппарата с целью видеосъемки в Советском округе. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает телеграм-канал «Западно-Сибирская транспортная прокуратура».

В мае 2025 года, омич осуществил запуск беспилотного летательного аппарата с нарушением федеральных правил использования воздушного пространства над территорией города Омска в Советском округе с целью осуществления видеосъемки. Прокуратура установила, что полеты квадрокоптера выполнялись без разрешений уполномоченного органа обслуживания воздушного движения и органа местного самоуправления. Также, как выяснилось, БПЛА омича не было поставлено на учет в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

Владелец летательного аппарата привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 11.4 (нарушение правил использования воздушного пространства), ч. 5 ст. 11.5 КоАП РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов). Штраф по этим статьям предусматривает значительную сумму — до 50 тысяч рублей.

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