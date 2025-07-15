Захваченный российскими бойцами в качестве трофея британский БПЛА имеет большую ценность для Вооруженных сил РФ. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
Ранее российский боец с позывным Адвокат рассказывал, что бойцы Вооруженных Сил РФ приземлили, разминировали и изъяли в качестве трофея британский беспилотник, летевший над территорией страны.
«Ценность получить трофейные образцы огромная. Это позволяет провести глубокое изучение электронной начинки и программного обеспечения, вскрыть слабые места и уязвимости, усовершенствовать тактику обнаружения и уничтожения», — сказал собеседник издания.
Кондратьев также рассказывал aif.ru, что захваченный российскими бойцами в качестве трофея британский БПЛА мог быть дроном-разведчиком. Эксперт отметил, что он может быть старым беспилотником, который модернизировали и передали украинским войскам.
До этого «Штаб Обороны ДНР» сообщал, что сотрудники ФСБ ликвидировали беспилотник-матку для FPV-дронов, предотвратив атаку на Горловку в Донецкой народной республике.