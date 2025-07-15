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Священник дал советы по освящению меда и орехов

Пища, по словам иеромонаха Феодорита, освящается перед трапезой.

Источник: Аргументы и факты

Православная церковь приветствует освящение жилых и рабочих мест, а также автомобилей. Иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит) в беседе с aif.ru рассказал, в каком случае можно освящать продукты питания.

«Фрукты и овощи нового урожая, мед и орехи освящаются на праздники», — подчеркнул он.

Традиционно освящать мед принято 14 августа — в праздник Медовый Спас, яблоки — 19 августа в Яблочный Спас, а орехи — 29 августа в Ореховый Спас.

По словам священнослужителя, когда речь заходит о ежедневном приеме пищи, то освящать блюда необходимо непосредственно перед трапезой.

Ранее иеромонах Феодорит назвал три места, которые нельзя освящать.

Священнослужитель также напомнил о древнем обряде освящения колесницы.