Аффирмации как опасное лекарство: психолог объяснила, когда можно усугубить состояние

Аффирмации сегодня очень популярны среди женщин, которые хотят повысить уверенность в себе и улучшить качество жизни. Многие верят, что повторение позитивных фраз помогает справиться с негативными мыслями и привлечь успех. Психолог Алла Бенуар предупредила, что их неправильное использование может усугубить проблемы и даже навредить.
— Тут как с мощным лекарством: если не по инструкции, можно и навредить. Главная опасность — отрицание и разочарование, — отметила эксперт в беседе с KP.RU.
Когда человек пытается использовать аффирмации, не проработав внутренние травмы и болезненные установки, это может вызвать внутренний конфликт. Например, если женщина говорит «я магнит для достойных мужчин», но в душе переживает боль и предательство, подсознание отвергает такую фразу, что ведет к стрессу и тревоге.
Также психолог посоветовала не использовать слишком радикальные или нереалистичные утверждения. Фразы вроде «я абсолютно спокойна» или «я люблю свое тело» могут вызвать чувство вины, если человек внутренне с этим не согласен. Лучше начинать с мягких формулировок, которые принимаются подсознанием и помогают постепенно менять отношение к себе и миру.