Аффирмации как опасное лекарство: психолог объяснила, когда можно усугубить состояние

Также психолог посоветовала не использовать слишком радикальные или нереалистичные утверждения. Фразы вроде «я абсолютно спокойна» или «я люблю свое тело» могут вызвать чувство вины, если человек внутренне с этим не согласен. Лучше начинать с мягких формулировок, которые принимаются подсознанием и помогают постепенно менять отношение к себе и миру.