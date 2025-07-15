«Это не Пугачёва»: стало известно имя самого богатого российского артиста

В Белоруссии проходит фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске». Почетным участником мероприятия выступил российский композитор и исполнитель, народный артист России Юрий Антонов.
Несмотря на свой солидный возраст — 80 лет — легенда отечественной сцены появляется перед публикой крайне редко, хотя заказчики предлагают за его выступление баснословные гонорары. Однако артист делает исключение лишь для событий высочайшего статуса.
Вопросы финансового благополучия Антонова не волнуют. Ведущий церемонии открытия, диктор Владимир Березин, назвал его самым богатым артистом России. Тем самым он оспорил распространенное мнение, что лидерство в финансовом рейтинге принадлежит Филиппу Киркорову с его люксовыми авто, Григорию Лепсу с фирменными очками и ювелирными изделиями или неожиданно вошедшей в этот список Надежде Кадышевой, обладающей дорогой московской недвижимостью.
Ранее самой обеспеченной считали Аллу Пугачеву, однако теперь Примадонна, находящаяся за рубежом, вынуждена полагаться лишь на накопления, сумма которых существенно уменьшилась.
Что касается Юрия Антонова, он продолжает работать в искусстве, создает музыку в собственной студии, получает значительные авторские вознаграждения и может позволить себе безбедную жизнь в Подмосковье, окружив себя просторными угодьями и многочисленными животными, о которых добровольно заботится.
У Антонова нет супруги, взрослые дети живут отдельно, зато в его доме обитают десятки кошек, собак, белок, уток, павлинов, фазанов и прочей живности, только на пропитание которой ежемесячно уходит до ста тысяч рублей.
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