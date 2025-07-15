«Это не Пугачёва»: стало известно имя самого богатого российского артиста

Вопросы финансового благополучия Антонова не волнуют. Ведущий церемонии открытия, диктор Владимир Березин, назвал его самым богатым артистом России. Тем самым он оспорил распространенное мнение, что лидерство в финансовом рейтинге принадлежит Филиппу Киркорову с его люксовыми авто, Григорию Лепсу с фирменными очками и ювелирными изделиями или неожиданно вошедшей в этот список Надежде Кадышевой, обладающей дорогой московской недвижимостью.