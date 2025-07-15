В Красноярском крае и других регионах прокуратура проверит рост тарифов ЖКХ

В Красноярском крае и других регионах России проверят обоснованность роста тарифов ЖКХ. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.
"Публикации в средствах массовой информации и жалобы граждан свидетельствуют, что произошедшее с 1 июля текущего года увеличение платежей в сфере ЖКХ вызвало широкий общественный резонанс. Несмотря на среднюю по стране индексацию начислений в размере 11,9%, в ряде регионов счета за коммунальное обслуживание значительно выше.
Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность действий на местах уполномоченных органов власти и предприятий ЖКХ", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
В первую очередь проверка будет направлена на пресечение злоупотреблений при включении в тарифы необоснованных расходов коммунальщиков.
Отметим, что в Красноярском крае с 1 июля на 17,1% подорожали услуги ЖКХ. Несмотря на то, что базовая индексация тарифов в регионе составила 15%, регион получил разрешение повысить ее на 2,1%.
В среднем же по стране индексация составила 11,9%.
Обновленные суммы начислений появятся в квитанциях за следующий месяц.