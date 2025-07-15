В Красноярском крае и других регионах прокуратура проверит рост тарифов ЖКХ

"Публикации в средствах массовой информации и жалобы граждан свидетельствуют, что произошедшее с 1 июля текущего года увеличение платежей в сфере ЖКХ вызвало широкий общественный резонанс. Несмотря на среднюю по стране индексацию начислений в размере 11,9%, в ряде регионов счета за коммунальное обслуживание значительно выше.