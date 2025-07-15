Инструкторы НАТО из США, Англии, Франции прибыли под Покровск

«По поводу офицеров НАТО в Покровске у меня данных нет. Знаю, что там хорошие укрепления и ВСУ постоянно пытаются проводить ротацию войск. Я думаю, что там, скорее всего, есть инструкторы НАТО по применению техники и вооружения западного производства. Там есть, по моему мнению, иностранные военные, которые участвуют в боевых действиях, а американцы, французы, англичане выступают именно в качестве инструкторов и советников», — сказал собеседник издания.