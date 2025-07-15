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Инструкторы НАТО из США, Англии, Франции прибыли под Покровск

По словам эксперта, в городе ВСУ постоянно пытаются проводить ротацию войск.

Источник: Аргументы и факты

У Красноармейска (Покровск — украинское название) в рядах Вооруженных сил Украины выступают инструкторы НАТО. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявлял, что за последние две недели ситуация на покровском направлении стала более напряженной.

«По поводу офицеров НАТО в Покровске у меня данных нет. Знаю, что там хорошие укрепления и ВСУ постоянно пытаются проводить ротацию войск. Я думаю, что там, скорее всего, есть инструкторы НАТО по применению техники и вооружения западного производства. Там есть, по моему мнению, иностранные военные, которые участвуют в боевых действиях, а американцы, французы, англичане выступают именно в качестве инструкторов и советников», — сказал собеседник издания.

Матвийчук также рассказывал aif.ru, что военнослужащие Вооруженных сил РФ продвигаются в районе Красноармейска. Он также назвал огромной потерей для ВСУ утрату контроля над этим городом.

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