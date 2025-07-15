Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Омском зафиксировали незаконный запуск квадрокоптера

Омич вел съемку в Советском округе с высоты.

Жителя Омска привлекли к ответственности за незаконный запуск квадрокоптера. Как сообщает во вторник, 15 июля 2025 года, пресс-служба Омской транспортной прокуратуры, в мае 2025 года местный житель запустил беспилотник над Советским округом Омска ради видеосъемки, однако необходимых разрешений у него не было.

"Полеты квадрокоптера выполнялись без разрешений уполномоченного органа обслуживания воздушного движения и органа местного самоуправления.

При этом беспилотное воздушное судно в установленном порядке не было поставлено на учет в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации)", — говорится в официальном сообщении.

Владельца летательного аппарата привлекли к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства и правил безопасности эксплуатации воздушных судов.