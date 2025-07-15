Над Омском зафиксировали незаконный запуск квадрокоптера

Жителя Омска привлекли к ответственности за незаконный запуск квадрокоптера. Как сообщает во вторник, 15 июля 2025 года, пресс-служба Омской транспортной прокуратуры, в мае 2025 года местный житель запустил беспилотник над Советским округом Омска ради видеосъемки, однако необходимых разрешений у него не было.
"Полеты квадрокоптера выполнялись без разрешений уполномоченного органа обслуживания воздушного движения и органа местного самоуправления.
При этом беспилотное воздушное судно в установленном порядке не было поставлено на учет в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации)", — говорится в официальном сообщении.
Владельца летательного аппарата привлекли к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства и правил безопасности эксплуатации воздушных судов.