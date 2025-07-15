«Он талант»: Успенская обвинила Резника в жадности и назвала нахалом

После внезапного успеха композиции «Кабриолет» поэт якобы обратился к певице и потребовал отдавать ему 25 процентов от выручки за концерты. Успенская подчеркнула, что изначально такой договоренности не было. По ее словам, она часто финансово помогала Резнику и его семье, а он ее постоянно позорил.