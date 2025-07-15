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«Он талант»: Успенская обвинила Резника в жадности и назвала нахалом

Певица Любовь Успенская рассказала о конфликте с поэтом-песенником, автором ее хита «Кабриолет» Ильей Резником. По ее словам, из-за острой нехватки денег ему нужно было срочно найти исполнителя для его композиций, он уговорил артистку взять песни в свой репертуар.

Певица Любовь Успенская рассказала о конфликте с поэтом-песенником, автором ее хита «Кабриолет» Ильей Резником. По ее словам, из-за острой нехватки денег ему нужно было срочно найти исполнителя для его композиций, он уговорил артистку взять песни в свой репертуар.

Звезда считает, что треки, которые были неудачными, стали хитами только благодаря ей.

— Я их так спела, они не были крутыми. Те, кто их слышал и знал первоначальную версию, спрашивали, неужели я буду это петь, — заявила она в интервью журналистке Надежде Стрелец на Youtube-канале.

После внезапного успеха композиции «Кабриолет» поэт якобы обратился к певице и потребовал отдавать ему 25 процентов от выручки за концерты. Успенская подчеркнула, что изначально такой договоренности не было. По ее словам, она часто финансово помогала Резнику и его семье, а он ее постоянно позорил.

— Он талант, но очень жадный был до денег. Если бы он не был таким жадным обманщиком и нахалом, то мог бы сделать со мной хорошую карьеру, — добавила певица.

Любовь Успенская также заявила, что коллега Алла Пугачева якобы не хотела видеть ее на телевидении. По словам артистки, ее редко приглашали в телепрограммы, потому что она могла представлять серьезную конкуренцию другим певцам.