Священник рассказал, когда лучше освящать пищу

Фрукты и овощи нового урожая, а также мед традиционно освящают во время праздников.
Иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит) в беседе с aif.ru также рассказал, когда принято освящать еду, приготовленную для ежедневного употребления.
«Пища освящается перед трапезой, — подчеркнул он, — мед и орехи — на праздники».
Так освящение мёда традиционно происходит каждый год 14 августа — в Медовый Спас.
Ранее aif.ru рассказывал, какие праздники у православных христиан считаются главными.
Среди них есть непереходящие — с фиксированной датой, и переходящие — привязанные к пасхальному циклу.