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Священник рассказал, когда лучше освящать пищу

Иеромонах Феодорит отметил, что мед и орехи следует освящать на праздники.

Источник: Аргументы и факты

Фрукты и овощи нового урожая, а также мед традиционно освящают во время праздников.

Иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит) в беседе с aif.ru также рассказал, когда принято освящать еду, приготовленную для ежедневного употребления.

«Пища освящается перед трапезой, — подчеркнул он, — мед и орехи — на праздники».

Так освящение мёда традиционно происходит каждый год 14 августа — в Медовый Спас.

Ранее aif.ru рассказывал, какие праздники у православных христиан считаются главными.

Среди них есть непереходящие — с фиксированной датой, и переходящие — привязанные к пасхальному циклу.