Данила Козловский привез из США в Россию свою единственную дочь

Актер Данила Козловский привез в Россию из Соединенных Штатов свою пятилетнюю дочь Оду Валентину, которая является его единственным ребенком. Ее заметили у сцены во время того, как артист играл в постановке «Фрэнк». Об этом сообщило издание StarHit.