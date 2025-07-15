Ушел из жизни автор памятника Пушкину в Москве Владимир Буйначев

Заслуженный художник России Владимир Буйначев скончался после тяжелой болезни 11 июля 2025 гоа, не дожив до 88-летия.
Об этом сообщил Творческий союз московских скульпторов на своей странице в социальной сети. Известно, что в последнее время Буйначев серьезно страдал от тяжелой болезни.
Мастер родился 10 января 1938 года в Свердловске (ныне Екатеринбург), в 1967 завершил обучение в Московском высшем художественно-промышленном училище. Искусству скульптуры он отдал свыше четырех десятилетий, создав за это время более 200 произведений.
Он — создатель памятника поэту Александру Пушкину, установленного в парке «Музеон» на Крымском валу. Художник является автором ряда скульптурных композиций, украшающих Москву. Среди его творений — монументальные работы «Святой Георгий», «Победительница», «Пегас», «Всадник» и другие.
Владимир Петрович также занимался литературой и поэзией. Он издал книгу «Новое прочтение “Слова о полку Игореве”» (1998 г.). Буйначев выдвинул гипотезу о том, что это произведение написал сам князь Игорь.
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