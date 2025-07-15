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Среди задержанных по делу о покушении на Симоньян и Собчак оказался ученик 8 класса

В Москве продлена мера пресечения одному из фигурантов дела о подготовке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак.

В Москве продлена мера пресечения одному из фигурантов дела о подготовке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Как следует из судебных материалов, которыми ознакомилось агентство ТАСС, на момент задержания подозреваемый учился в 8-м классе.

Подросток обвиняется в участии в террористической организации (ст. 205.5 УК РФ), разбое и хулиганстве. Суд продлил ему запрет определенных действий до 14 октября 2025 года.

«Продлить меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении обучающегося в 8-м классе школы, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), п. “а” ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), п. “а” ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в судебном постановлении.

По данным ФСБ, 14 июля 2024 года в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки, планировавшие убийства Симоньян и Собчак по заказу СБУ за 1,5 млн рублей за каждое. Всего по делу проходят восемь человек.

При обысках у задержанных изъяли автомат Калашникова, боеприпасы, холодное оружие, нацистскую атрибутику и электронные устройства с доказательствами их деятельности.

Ранее сообщалось, что защита обжаловала 13-летний приговор экс-замминистру обороны Тимуру Иванову.

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