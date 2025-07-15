Среди задержанных по делу о покушении на Симоньян и Собчак оказался ученик 8 класса

По данным ФСБ, 14 июля 2024 года в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки, планировавшие убийства Симоньян и Собчак по заказу СБУ за 1,5 млн рублей за каждое. Всего по делу проходят восемь человек.