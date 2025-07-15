Среди задержанных по делу о покушении на Симоньян и Собчак оказался ученик 8 класса

В Москве продлена мера пресечения одному из фигурантов дела о подготовке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Как следует из судебных материалов, которыми ознакомилось агентство ТАСС, на момент задержания подозреваемый учился в 8-м классе.
Подросток обвиняется в участии в террористической организации (ст. 205.5 УК РФ), разбое и хулиганстве. Суд продлил ему запрет определенных действий до 14 октября 2025 года.
«Продлить меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении обучающегося в 8-м классе школы, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), п. “а” ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), п. “а” ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в судебном постановлении.
При обысках у задержанных изъяли автомат Калашникова, боеприпасы, холодное оружие, нацистскую атрибутику и электронные устройства с доказательствами их деятельности.
Ранее сообщалось, что защита обжаловала 13-летний приговор экс-замминистру обороны Тимуру Иванову.