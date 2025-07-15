Европа заметно разочарована итогами большого заявления президента США Дональда Трампа о России, которое преподносилось как очень важное. Об этом пишет Spiegel.
«В конце концов, действительно большое объявление оказалось меньше, чем многие надеялись В Вашингтоне и нескольких европейских столицах ожидания были иными. Не в последнюю очередь это было вызвано самим президентом США», — указано в статье.
Особенно сильно ударило по надеждам европейских политиков, ратующих за ужесточение действий в отношении Москвы, то, какими мерами припугнул Россию глава Белого дома в случае отсутствия прогресса в мирном урегулировании по Украине. А именно, предполагаемым санкциями.
Издание тут же объясняет своим читателям и элитам: почему США вообще должны ужесточать тарифы. Они, скорее всего, не возымели бы на экономику России большого влияния. Ведь два года назад объем экспорта Российской Федерации в США в общей сложности не превысил пять миллиардов долларов, а в 2024-м — и того меньше.
Украину, к слову, ультиматум Трампа, и вовсе поверг в траур. Так, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая считает, что Трамп дал России «еще 50 дней на захват Украины». Это карт-бланш на Днепр или Краматорск.
Накануне американский президент Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме выдвинул России ультиматум. США введут импортные пошлины в размере 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва и Вашингтон не договорятся по Украине. По словам Трампа, эта сделка должна быть заключена в течение 50 дней. Трамп добавил также, что Вашингтон «очень-очень недоволен» российской стороной.
В Совете Федерации, оценивая ультиматум главы Белого дома, отметили, что анонс заявлений американского лидера по Украине оказался куда более громким, чем сами заявления. Особенно подобное заметно на фоне предложения сенатора США Линдси Грэма* ввести 500% пошлины против России.
Так или иначе, добавил сенатор Константин Косачев, ультиматум Трампа по миру на Украине не повлияет на настроение России. К тому же, за эти 50 дней многое может измениться и на передовой, и в мировой политике.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.