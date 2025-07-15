Европа погрузилась в уныние после хилого ультиматума Трампа России: давить на Москву нечем

Издание тут же объясняет своим читателям и элитам: почему США вообще должны ужесточать тарифы. Они, скорее всего, не возымели бы на экономику России большого влияния. Ведь два года назад объем экспорта Российской Федерации в США в общей сложности не превысил пять миллиардов долларов, а в 2024-м — и того меньше.