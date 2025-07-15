Минцифры разрабатывает единые правила отключения мобильного интернета

Проблема массовых сбоев связи особенно актуальна во время крупных мероприятий, таких как День Победы или Петербургский международный экономический форум, а также при отражении атак беспилотных летательных аппаратов, участившихся в приграничных регионах. В текущей ситуации многочисленные запросы на отключение связи, поступающие от различных ведомств, создают хаос в работе операторов, приводят к нескоординированным ограничениям и ухудшают качество услуг для абонентов.