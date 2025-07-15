В Омске на 8,5 часов задерживается отправка самолета в Сочи

Вылет по расписанию рейса FV6148 из Омска в курортный Сочи, должен был осуществиться в 7−20 местного времени. Но на электронном табло омского аэропорта указано, что отправка самолета состоится в 15−50. То есть, задержка рейса составляет 8 часов 30 минут. С чем связано такое длительное нарушение графика, в омском аэропорту не уточняют.