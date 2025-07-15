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В Омске на 8,5 часов задерживается отправка самолета в Сочи

На целый рабочий день оставила ждать своего рейса омских пассажиров авиакомпания «Россия».

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 15 июля, не смогли вовремя улететь из Омска в Сочи пассажиры рейса FV6148. Полет был запланирован самолетом авиакомпании «Россия».

Вылет по расписанию рейса FV6148 из Омска в курортный Сочи, должен был осуществиться в 7−20 местного времени. Но на электронном табло омского аэропорта указано, что отправка самолета состоится в 15−50. То есть, задержка рейса составляет 8 часов 30 минут. С чем связано такое длительное нарушение графика, в омском аэропорту не уточняют.

Вчера «КП в Омске» писала о задержке сразу шести рейсов из омского аэропорта.