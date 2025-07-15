Рванули к своим: полковник рассказал о дерзком побеге из украинского плена

В Краматорске четверо российских военнослужащих, которые находились под стражей, смогли совершить побег из украинского плена и скрыться в частном секторе. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал aif.ru, как солдаты ВС РФ могли сбежать от конвоиров.
Могли воспользоваться оплошностью конвоиров.
Российские военные, которые сбежали из украинского плена, могли воспользоваться оплошностью конвоиров, заявил aif.ru Матвийчук. По его словам, они могли отойти или солдаты Вооруженных сил РФ усыпили их бдительность, а затем скрылись. Причем, как отметил эксперт, военнослужащие также могли захватить оружие и даже ликвидировать кого-то из конвоиров.
«Это могла быть халатность украинцев — они могли отойти, наши бойцы усыпили бдительность. Возможно, они ликвидировали кого-то из конвоиров. Все это может быть», — сказал собеседник издания.
Он отметил, что это был «какой-то наш патриотический порыв».
Жители Краматорска могут укрывать сбежавших пленных.
Матвийчук рассказал aif.ru, что сбежавших из украинского плена российских военнослужащих могут укрывать жители Краматорска. По его словам, что если бы они не хотели их скрывать, то уже давно бы сдали украинским военным.
Эксперт также отметил, что местные жители хотят, чтобы Вооруженные силы РФ уже зашли в населенный пункт.
«Если они прячутся в частном секторе и если жители не хотели бы их укрыть, то они бы уже давно сдали их. Значит они их укрывают, жалеют и хотят, чтобы российская армия уже зашла в Краматорск», — сказал полковник.
Сбежавшие российские пленные являются патриотами РФ.
Сбежавшие российские военнослужащие являются настоящими патриотами России, заявил aif.ru Матвийчук. По его словам, для побега не требовалась никакая специальная подготовка, поскольку они хотят жить и быть на свободе.
Военный эксперт добавил, что российские военнопленные также являются истинными солдатами, которые хотят вернуться домой и на службу.
«Самое главное — желание жить и желание выжить. Я хотел бы сказать, что они действительно патриоты России, истинные солдаты, которые хотят вернуться домой, вернуться на службу», — сказал Матвийчук.