Загадочные «17 Patriot» Трампа: о скольких вооружениях все-таки говорил президент США

Представители Пентагона отказались дать пояснения относительно заявления президента США Дональда Трампа о передаче Украине 17 зенитных комплексов Patriot. Об этом сообщает РИА Новости.
«Рекомендуем обратиться за разъяснениями в Белый дом», — ответили в Пентагоне.
Агентство попыталось получить ответ на вопрос, о чем именно шла речь в заявлениях Трампа — о 17 батареях или о 17 ракетах.
Напомним, что по итогам переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтоне, Дональд Трамп заявил о скорой передаче Украине 17 зенитных систем Patriot от одной из стран, не испытывающей в них потребности. Однако в своем выступлении президент США не уточнил, идет ли речь о полных комплексах ПВО или их отдельных компонентах.
Ранее KP.RU писал, что Вашингтон и НАТО согласовали схему финансирования поставок американского вооружения Киеву, где основную часть расходов берут на себя государства-члены ЕС.