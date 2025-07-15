Загадочные «17 Patriot» Трампа: о скольких вооружениях все-таки говорил президент США

Напомним, что по итогам переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтоне, Дональд Трамп заявил о скорой передаче Украине 17 зенитных систем Patriot от одной из стран, не испытывающей в них потребности. Однако в своем выступлении президент США не уточнил, идет ли речь о полных комплексах ПВО или их отдельных компонентах.