Ричмонд
+28°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: сторонники подходов Байдена ведут мир к зиме из «Игры престолов»

В сериале «Игра престолов» зима является символом трудностей и может длиться годами.

Источник: Аргументы и факты

Директор Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил мнение, что сторонники бывшего президента Соединённых Штатов Джо Байдена ведут мир к зиме как в сериале «Игра престолов».

«Люди, которые следуют ложным нарративам и подходам Байдена, ведут мир к зиме», — написал он.

Пост опубликован в соцсети X*. Дмитриев прикрепил видео с кадрами из «Игры престолов», где различные персонажи произносят фразу «зима близко».

В сериале «Игра престолов» зима представлена как предостережение о бедах, она является символом трудностей. По сюжету сериала, который снят по книжной саге «Песнь льда и пламени» Джорджа Р. Р. Мартина, есть только два времени года: зима и лето. При этом и зима, и лето могут длиться годами.

Ранее Дмитриев заявил, что конструктивный диалог между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами эффективнее заведомо обречённых на провал попыток давления.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше