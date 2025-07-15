Дмитриев: сторонники подходов Байдена ведут мир к зиме из «Игры престолов»

Директор Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил мнение, что сторонники бывшего президента Соединённых Штатов Джо Байдена ведут мир к зиме как в сериале «Игра престолов».
«Люди, которые следуют ложным нарративам и подходам Байдена, ведут мир к зиме», — написал он.
Пост опубликован в соцсети X*. Дмитриев прикрепил видео с кадрами из «Игры престолов», где различные персонажи произносят фразу «зима близко».
В сериале «Игра престолов» зима представлена как предостережение о бедах, она является символом трудностей. По сюжету сериала, который снят по книжной саге «Песнь льда и пламени» Джорджа Р. Р. Мартина, есть только два времени года: зима и лето. При этом и зима, и лето могут длиться годами.
Ранее Дмитриев заявил, что конструктивный диалог между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами эффективнее заведомо обречённых на провал попыток давления.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.