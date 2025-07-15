Дмитриев: сторонники подходов Байдена ведут мир к зиме из «Игры престолов»

В сериале «Игра престолов» зима представлена как предостережение о бедах, она является символом трудностей. По сюжету сериала, который снят по книжной саге «Песнь льда и пламени» Джорджа Р. Р. Мартина, есть только два времени года: зима и лето. При этом и зима, и лето могут длиться годами.