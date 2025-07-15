Многим рискует: юрист сказал, как сидит «золотой» экс-полковник Захарченко

«Если мы говорим о тех нарушениях, которые чаще всего допускают заключенные, то это, например, человек не поздоровался с сотрудником учреждения или не представился. Может, у него была нарушена форма одежды — сейчас жарко и осужденный закатал рукава», — пояснил эксперт.