Многим рискует: юрист сказал, как сидит «золотой» экс-полковник Захарченко

Экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, сестра которого хранила дома почти 9 млрд рублей, признали нарушителем порядка в мордовской колонии, где он сейчас отбывает наказание. Администрация учреждения, согласно судебным документам, характеризует его отрицательно.
Правозащитник Иван Мельников в разговоре с aif.ru объяснил, какое нарушение мог совершить Захарченко и чем это может для него обернуться.
Взыскание, карцер или новое уголовное дело.
Захарченко был признан нарушителем порядка в мордовской колонии, однако, какое именно нарушение он совершил — не уточняется. Мельников перечислил, какие правила нахождения в колонии заключенные чаще всего нарушают.
«Если мы говорим о тех нарушениях, которые чаще всего допускают заключенные, то это, например, человек не поздоровался с сотрудником учреждения или не представился. Может, у него была нарушена форма одежды — сейчас жарко и осужденный закатал рукава», — пояснил эксперт.
К более серьезным нарушениям относится наличие у осужденного запрещенных предметов — от мобильных телефонов до алкоголя и наркотиков, а также нападение на сотрудников исправительного учреждения или, например, сокамерников.
По словам правозащитника, наказание в каждом из перечисленных случаев будет соответствующим: за легкие проступки — взыскания, за средние — карцер (максимум 15 суток), за более серьезные — уголовное дело.
Согласно судебным документам, поведение Захарченко характеризуют как несоответствующее установленным в колонии правилам. В прошлом году, как утверждает защита экс-полковника, его даже помещали в штрафной изолятор.
Захарченко выглядел скромным в СИЗО.
В контексте того, что Захарченко является бывшим полковником МВД, а, следовательно, должен знать правила, соблюдения которых от него сейчас требуют, возникает вопрос: почему он себя так ведет?
Мельников вспомнил свою встречу с Захарченко в СИЗО «Лефортово». Он отметил, что тогда бывший полковник производил впечатление человека, который прекрасно понимает, как себя нужно вести в сложившейся ситуации.
«Я его видел в СИЗО, еще когда он был в Лефортово, и не заметил, чтобы он себя как-то вызывающе вел. Человек понимал, что вести себя надо скромно», — пояснил специалист.
Правозащитник выразил сомнение в том, что Захарченко специально нарушает правила колонии, однако не исключил, что за время нахождения там экс-полковник мог измениться.
Отказ в переводе из-за угрозы безопасности.
Колония, где сейчас содержится Захарченко, находится на расстоянии более чем 600 км от дома его матери. Последняя обратилась с заявлением о переводе сына в другое исправительное учреждение, но ей отказали.
Изначально появилась информация о том, что перевод невозможен из-за существующей угрозы личной безопасности Захарченко, однако позже во ФСИН опровергли эти данные.
В колонии заявили, что условия содержания осужденного в исправительном учреждении отвечают нормам действующего законодательства, кроме того, он может в положенное время видеться с супругой и общаться по телефону с родственниками.
Мельников объяснил, о какой угрозе личной безопасности может идти речь.
«Теоретически это значит, что на осужденного, например, может кто-то напасть при переводе в другую колонию, допустим, его подельник или человек, которого он мог ранее посадить в тюрьму», — предположил юрист.
Однако вероятность этого слишком незначительна, а в случае с нападением человека, которого Захарченко ранее посадил, и вовсе невозможна.
Последнее объясняется тем, что он содержится в колонии, где отбывают наказание такие же бывшие сотрудники правоохранительных органов, следовательно перевести его могут лишь в аналогичное исправительное учреждение.
Напомним, Захарченко задержали в 2016 году по подозрению в коррупционных преступлениях. Дело получило широкий резонанс, поскольку в доме его сестры нашли склад с 9 миллиардами рублей в разных валютах. Происхождение этих денег бывший полковник объяснить не смог.
В результате судебного процесса его приговорили к 12,5 года лишения свободы. В мае 2023 года Пресненский суд Москвы, учитывая предыдущий приговор, назначил Захарченко 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее стало известно, что экс-сотрудника ФСБ заочно приговорили к 9 годам за взятку Захарченко.