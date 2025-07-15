Стало известно, как могут наказать работодателя за увольнение предпенсионера

Увольнение сотрудника в связи с достижением предпенсионного возраста считается незаконным и предусматривает уголовную ответственность. Об этом агентство «Прайм» проинформировала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.
Предпенсионером признается лицо в течение пятилетнего периода, предшествующего наступлению возраста, дающего право на получение страховой пенсии по старости.
Согласно статье 144.1 УК РФ, за необоснованное расторжение трудовых отношений по данному основанию должностному лицу или уполномоченному представителю может быть назначено денежное взыскание до 200 тысяч рублей либо в сумме заработной платы (или иного дохода) за срок до полутора лет, либо обязательные работы продолжительностью до 360 часов, отметила специалист.
Схожая правовая ответственность установлена и за необоснованный отказ в трудоустройстве лица предпенсионного возраста.
При неправомерном увольнении работник вправе написать обращение в профсоюзную организацию, Государственную инспекцию по труду, органы прокуратуры или судебную инстанцию.
Читайте также: Microsoft уволит тысячи сотрудников из-за искусственного интеллекта.