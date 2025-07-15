Стало известно, как могут наказать работодателя за увольнение предпенсионера

Согласно статье 144.1 УК РФ, за необоснованное расторжение трудовых отношений по данному основанию должностному лицу или уполномоченному представителю может быть назначено денежное взыскание до 200 тысяч рублей либо в сумме заработной платы (или иного дохода) за срок до полутора лет, либо обязательные работы продолжительностью до 360 часов, отметила специалист.