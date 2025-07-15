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ВСУ атаковали FPV-дронами двух женщин, просивших помощи у солдат ВС России

Операторы украинских беспилотников в Сумской области атаковали FPV-дронами двух женщин, которые просили помощи у военных ВС РФ. Об этом рассказал российский боец с позывным «Кузя».

Операторы украинских беспилотников в Сумской области атаковали FPV-дронами двух женщин, которые просили помощи у военных ВС РФ. Об этом рассказал российский боец с позывным «Кузя».

По его словам, российские операторы дронов увидели просивших помощи женщин при сопровождении штурмового отряда.

— При ближнем облете я увидел надпись на плакате: «Мы русские». После этого я отлетел на смену батареи и заметил, что туда летит украинский FPV-дрон. Мы уже ничего не смогли сделать, беспилотник полетел в этот дом, где были мирные жители, — цитирует военного РИА Новости.

По его словам, после этого одна женщина упала, а другая смогла убежать.

14 июля беспилотник ВСУ атаковал автомобиль между населенными пунктами Озерки и Гирьи в Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. В результате атаки дрона травмы получили два человека — мужчина и женщина 57 и 60 лет соответственно.

В ночь на 14 июля средствами противовоздушной обороны были ликвидированы 11 украинских БПЛА. Атаке подверглись Брянская, Курская и Орловская области.

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