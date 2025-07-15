ВСУ атаковали FPV-дронами двух женщин, просивших помощи у солдат ВС России

— При ближнем облете я увидел надпись на плакате: «Мы русские». После этого я отлетел на смену батареи и заметил, что туда летит украинский FPV-дрон. Мы уже ничего не смогли сделать, беспилотник полетел в этот дом, где были мирные жители, — цитирует военного РИА Новости.