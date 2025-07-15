МВД: мошенники крадут аккаунты «Госуслуг» под предлогом поступления в вуз

Телефонные мошенники похищают учётные записи на портале «Госуслуги», принадлежащие лицам, которые хотят поступить в вуз, злоумышленники предлагают им оказать «содействие» при приёме на бюджетное место, следует из информации МВД РФ.
«Аферисты обещают абитуриентам “высокие шансы” поступить на бюджет, а затем просят перейти по присланной фишинговой ссылке, которая ведет на дубликат сайта “Госуслуги”», — отмечается в документах ведомства, которые цитирует РИА Новости.
Мошенники получают доступ к аккаунту, если жертва сделала то, что они просили. При этом в случаях отказа идти на такие условия аферисты начинают угрожать абитуриентам, что тех якобы «вообще никуда не примут».
Напомним, ранее сообщалось, что десятки жителей Москвы и Санкт-Петербурга стали жертвами мошенника, который под видом продюсера обещал за деньги организовать участие их детей в различных мероприятиях, но не выполнял условия сделки.