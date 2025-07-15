Роскачество к Новому году проверит зеленый горошек и красную икру

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Роскачество проверит зеленый горошек, красную икру и новогодние блюда к Новому году, а также представит результаты, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов.
«К Новому году будут представлены результаты исследований зеленого горошка, готовых новогодних блюд, красной икры», — сказал он.
Он добавил, что еще в 2025 году организация исследует растительную продукцию: проверит, действительно ли товары, на упаковке которых говорится об отсутствии компонентов животного происхождения, соответствуют этим заявлениям, а также насколько они отвечают критериям качества и безопасности.
На данный момент уже более 50 продуктов получили документ соответствия на растительную и веганскую продукцию от Роскачества, отметил Протасов.