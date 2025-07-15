В России появился новый вид мошенничества в интернете

Ранее генеральный директор SafeTech Group Денис Калемберг сообщил о новой мошеннической схеме, когда жертва сама звонит злоумышленникам по указанному в письме номеру. Такие сообщения могут якобы поступать от «Госуслуг», ФНС, банков или других организаций и содержат сообщение о входе с неизвестного устройства с просьбой перезвонить, если это были не вы, передает RT.