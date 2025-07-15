В России появился новый вид мошенничества в интернете

Мошенники угрожают абитуриентов тем, что их не примут ни в один вуз.
Мошенники стали выдавать себя за представителей высших учебных заведений, чтобы получить доступ к учетным записям абитуриентов на портале «Госуслуги». Об этом сообщили в МВД РФ.
«Аферисты обещают абитуриентам “высокие шансы” поступить на бюджет, а затем просят перейти по присланной фишинговой ссылке, которая ведет на дубликат сайта “Госуслуги”, — рассказали в МВД. Их сообщение приводит РИА Новости.
В случае согласия на свое требование мошенники получают доступ к учетной записи пользователя на портале. Если же человек отказывается, ему начинают угрожать, утверждая, что в результате отказа его не примут ни в одно учебное заведение.
Ранее генеральный директор SafeTech Group Денис Калемберг сообщил о новой мошеннической схеме, когда жертва сама звонит злоумышленникам по указанному в письме номеру. Такие сообщения могут якобы поступать от «Госуслуг», ФНС, банков или других организаций и содержат сообщение о входе с неизвестного устройства с просьбой перезвонить, если это были не вы, передает RT.