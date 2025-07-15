Челябинцев предупредили о буровзрывных работах при строительстве метротрамвая

Последние две ДЩК построят в створе тоннелей в районе «ствола № 253» — в 170 метрах восточнее перекрестка улиц Каслинская и Калинина. Это будет один из сложнейших узлов трассы: впоследствии там будет построена камера съездов, где стрелочным переводом будут соединяться рельсовые пути от станций «Улица Каслинская» и «Улица Косарева».