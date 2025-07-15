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Челябинцев предупредили о буровзрывных работах при строительстве метротрамвая

Жителей Челябинска предупредили о буровзрывных работах при строительстве метротрамвая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Они будут проводиться при возведении шести специальных камер для демонтажа тоннелепроходческого оборудования, при помощи которого будет строиться первая линия.

Генеральный директор ГК Моспроект-3" Константин Матвеев отметил, что главной особенностью является то, что все они будут возводиться в скальных грунтах закрытым способом, методом буровзрывных работ.

Две камеры будут построены в месте примыкания к ранее построенным тоннелям двух новых, проходка которых начнется от остановочного пункта «Улица Овчинникова».

Еще две демонтажно-щитовые камеры соорудят в тоннелях в сторону остановки «Улица Косарева».

Последние две ДЩК построят в створе тоннелей в районе «ствола № 253» — в 170 метрах восточнее перекрестка улиц Каслинская и Калинина. Это будет один из сложнейших узлов трассы: впоследствии там будет построена камера съездов, где стрелочным переводом будут соединяться рельсовые пути от станций «Улица Каслинская» и «Улица Косарева».

Габариты всех шести камер (длина 25,2 метра, ширина от 11 до 14,8 м в своде, высота 10,7 метра) обусловлены технологией демонтажа тоннелепроходческих комплексов в подземных условиях с необходимостью размещения портальной системы. Демонтаж щитов будет осуществляться под землей с выдачей технологических элементов комплекса на поверхность через тоннели и рамповые участки.

Помимо строительства ДЩК горным способом будут построены соединительные горизонтальные выработки со строительными конструкциями обделки перегонных тоннелей из сборной чугунной обделки диаметром 5,49 м.

«Проектирование и сооружение демонтажных камер позволяет обеспечить применение механизированных тоннелепроходческих комплексов для ускорения строительства метротрамвая», — говорится в комментарии.

Напомним, проект первой линии «Север-Юг» протяженностью свыше 9 км предусматривает строительство двух подземных станций («Площадь Революции» и «Торговый центр») и наземных остановочных пунктов: «Улица Овчинникова», «Улица Косарева» и «Улица Каслинская».