Челябинцев предупредили о буровзрывных работах при строительстве метротрамвая

Они будут проводиться при возведении шести специальных камер для демонтажа тоннелепроходческого оборудования, при помощи которого будет строиться первая линия.
Генеральный директор ГК Моспроект-3" Константин Матвеев отметил, что главной особенностью является то, что все они будут возводиться в скальных грунтах закрытым способом, методом буровзрывных работ.
Две камеры будут построены в месте примыкания к ранее построенным тоннелям двух новых, проходка которых начнется от остановочного пункта «Улица Овчинникова».
Еще две демонтажно-щитовые камеры соорудят в тоннелях в сторону остановки «Улица Косарева».
Последние две ДЩК построят в створе тоннелей в районе «ствола № 253» — в 170 метрах восточнее перекрестка улиц Каслинская и Калинина. Это будет один из сложнейших узлов трассы: впоследствии там будет построена камера съездов, где стрелочным переводом будут соединяться рельсовые пути от станций «Улица Каслинская» и «Улица Косарева».
Габариты всех шести камер (длина 25,2 метра, ширина от 11 до 14,8 м в своде, высота 10,7 метра) обусловлены технологией демонтажа тоннелепроходческих комплексов в подземных условиях с необходимостью размещения портальной системы. Демонтаж щитов будет осуществляться под землей с выдачей технологических элементов комплекса на поверхность через тоннели и рамповые участки.
Помимо строительства ДЩК горным способом будут построены соединительные горизонтальные выработки со строительными конструкциями обделки перегонных тоннелей из сборной чугунной обделки диаметром 5,49 м.
«Проектирование и сооружение демонтажных камер позволяет обеспечить применение механизированных тоннелепроходческих комплексов для ускорения строительства метротрамвая», — говорится в комментарии.
Напомним, проект первой линии «Север-Юг» протяженностью свыше 9 км предусматривает строительство двух подземных станций («Площадь Революции» и «Торговый центр») и наземных остановочных пунктов: «Улица Овчинникова», «Улица Косарева» и «Улица Каслинская».