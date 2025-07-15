36-летнюю жительницу Башкирии не могут отыскать уже третий день

В Башкирии разыскивают 36-летнюю Алевтину Зиннатуллину из Нефтекамска. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Как сообщают волонтеры, позавчера женщина ушла из дома в СНТ «Флора», и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — 165 сантиметров, у нее среднее телосложение, светлые волосы и серо-голубые глаза. Была одета в цветную футболку, черные брюки и черные тапочки.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
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