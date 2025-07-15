36-летнюю жительницу Башкирии не могут отыскать уже третий день

Как сообщают волонтеры, позавчера женщина ушла из дома в СНТ «Флора», и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — 165 сантиметров, у нее среднее телосложение, светлые волосы и серо-голубые глаза. Была одета в цветную футболку, черные брюки и черные тапочки.