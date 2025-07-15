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В Железногорске мужчина арестован за кражу профлиста на 300 тыс рублей

В Железногорске полиция задержала мужчину, обвиняемого в краже строительных материалов с территории предприятия.

В Железногорске полиция задержала мужчину, обвиняемого в краже строительных материалов с территории предприятия.

Как сообщили в УМВД России по Красноярскому краю, согласно материалам дела, злоумышленник вывез более 480 квадратных метров профлиста, причинив компании ущерб на сумму около 305 тысяч рублей.

Чтобы скрыть следы преступления и оперативно реализовать похищенное, мужчина разместил объявление о продаже профлиста на одной из интернет-площадок. Затем он арендовал грузовик и вывез стройматериалы, которые в итоге продал.

Во время допроса задержанный заявил, что совершил кражу в связи с невыплатой заработной платы. Однако представитель компании опроверг наличие задолженности перед своим сотрудником.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере». Обвиняемый заключен под стражу и в ближайшее время предстанет перед судом.

Как ранее писал «МК в Красноярске», в Шарыпове кассирша обокрала магазин на 35 тысяч рублей. В первые два дня она украла по 7 тысяч, а затем добавила еще 4 тысячи.