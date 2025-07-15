Грозит бронхитом и циститом: Ветврач раскрыл Life.ru опасность охлаждающих ковриков для животных

Сердце отморозить эти коврики не могут, печень тоже, они достаточно глубоко находятся в организме. А самое частое осложнение при неправильном охлаждении — цистит, потому что кроме ковриков есть ещё специальные попонки, которые могут охлаждаться, могут пропитываться водой и тоже как бы способствовать охлаждению.