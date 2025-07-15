В Минобороны Японии испугались Россию: что удалили из ежегодного доклада

В обновленной версии японской «Белой книги» по безопасности за 2025 год отсутствует ранее содержавшееся утверждение о том, что поддержка Украины «заставит Россию заплатить высокую цену».
«В дополнение к сильному сопротивлению самой Украины, мировое сообщество сплотилось и ввело сильные меры. Ситуация такова, что продолжение помощи Украине заставит Россию заплатить высокую цену», — следовало из прошлогоднего текста документа.
Уточняется, что в новом докладе за 2025 год данная формулировка была исключена, при этом остальной текст полностью соответствует версии предыдущего года без каких-либо изменений или дополнений.
«Белая книга» — регулярный стратегический документ, публикуемый Министерством обороны Японии.
Накануне KP.RU писал, что ЕС и Япония намерены совместно разработать спутниковую систему, чтобы уменьшить технологическую зависимость от США в космической отрасли.