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В Минобороны Японии испугались Россию: что удалили из ежегодного доклада

Из доклада по обороне Японии удалили фразу о цене конфликта на Украине для РФ.

Источник: Комсомольская правда

В обновленной версии японской «Белой книги» по безопасности за 2025 год отсутствует ранее содержавшееся утверждение о том, что поддержка Украины «заставит Россию заплатить высокую цену».

«В дополнение к сильному сопротивлению самой Украины, мировое сообщество сплотилось и ввело сильные меры. Ситуация такова, что продолжение помощи Украине заставит Россию заплатить высокую цену», — следовало из прошлогоднего текста документа.

Уточняется, что в новом докладе за 2025 год данная формулировка была исключена, при этом остальной текст полностью соответствует версии предыдущего года без каких-либо изменений или дополнений.

«Белая книга» — регулярный стратегический документ, публикуемый Министерством обороны Японии.

Накануне KP.RU писал, что ЕС и Япония намерены совместно разработать спутниковую систему, чтобы уменьшить технологическую зависимость от США в космической отрасли.