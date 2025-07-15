В Башкирии будут проводить безалкогольные свадьбы

— Очень хорошая идея, которая находится в стадии реализации, — трезвая свадьба, — объясняет депутат Госсобрания РБ. — Мы при этом ничего не запрещаем, а показываем, что есть возможность провести трезвую свадьбу на высоком уровне, такую, которая запомнится всем. Я думаю, в ближайшее время мы реализуем этот проект. Это ведь не только оздоровление общества и культивирование здорового образа жизни, это и развитие сельского предпринимательства, что тоже важно.
Г-н Юсупов объясняет, что «отказ от алкогольной зависимости дает только плюсы».
— А в селах, которые отказались от спиртного, даже снижается заболеваемость, — констатирует он.
Депутат башкирского парламента напоминает, что после того, как в республике начали проводить конкурс «Трезвое село», люди стали меньше болеть, а населенные пункты начали преображаться.
— Становится больше инициатив, реализуются хорошие проекты для сел, — поясняет он. — А в районах такие населенные пункты становятся опорными. Я думаю, что мы до сих пор, наверное, не понимаем, какой потенциал есть у сел. Он колоссальный. Село не только обладает высоким демографическим потенциалом, но и отвечает за сохранение наших традиций.
Он добавляет, что употребление алкоголя как раз не было традиционным для башкирских населенных пунктов.
— И сейчас все больше людей возвращается к своим истокам, видя, что жизнь без алкоголя может быть гораздо ярче, — поясняет он.
Напомним, в этом году конкурс «Трезвое село», который организует Курултай башкир, состоялся в республике в шестой раз. За это время в нем приняли участие более трех тысяч сельских поселений. Призовой фонд конкурса — 48,4 млн рублей — распределяется между победителями. Средства можно потратить на строительство детских и спортплощадок, закупку коммунальной техники и благоустройство общественных пространств.
— Конкурс «Трезвое село» — это не только борьба с алкоголизацией, но и решение таких вопросов, как, например, демография, — поясняет Юлдаш Мухамматович. — Потому что понятно: именно на селе живет основное число многодетных семей. «Трезвое село» — это не только про трезвость как таковую. Конкурс действительно помогает перестраивать мышление людей. Просто так призывать — «не пей, не кури» — не поможет добиться поставленной цели. Необходима хорошая альтернатива, как провести досуг. Нужно, чтобы у человека появилась ответственность. Он должен понимать, что у него есть обязательства не только перед государством, но и перед семьей, односельчанами и соседями.
Г-н Юсупов объясняет: оказалось, что жителям сел нужно объяснять, что они — хозяева населенного пункта, где живут. И что сами сельчане могут сделать свою жизнь лучше.
— Подобные проекты инициативного бюджетирования, реализации общественных инициатив имеют народный отклик, — говорит он. — Ведь мы затрагиваем самые важные темы. Человек берет на себя ответственность за свое будущее, спрашивает сам себя: «А что хорошего я могу сделать в этом мире?» И тогда отпадает необходимость выпивать, и появляется потребность сделать что-то полезное для общества.
По словам регионального депутата, проект также помогает вовлечь в полезную деятельность сельских активистов, которые хотят сделать что-то для села.
— Для нас очень важно увидеть эту инициативную группу общественников, — поясняет депутат башкирского парламента. — Мы даем им в определенной степени легитимность, поддерживаем их инициативы. В результате реализуются различные проекты: спортивные, культурные и общественно-полезные.
Села-победители получают в качестве премии серьезные суммы, которые могут потратить на что-то необходимое в населенном пункте.
— В прошлом году мы проехали по селам-победителям, которые выиграли в конкурсе три-четыре года назад, — рассказывает Юлдаш Мухамматович. — Посмотрели, как они сегодня живут, и увидели, что большинство из них эффективно использовали полученные средства. У них появились объекты, общественные пространства, которые теперь развиваются. Теперь они участвуют в других программах: например, ремонтируют клуб. То есть полученное за победу в «Трезвом селе» финансирование помогло создать пространство, которое стало неким центром населенного пункта. Мы видим, что на таких площадках проводятся различные мероприятия. Видим эффект.
Юлдаш Юсупов отмечает: в Курултае башкир интересуются, как ситуация будет развиваться в будущем. Он добавляет, что этот опыт, когда все село решает больше не употреблять алкоголь, стимулирует гражданскую активность в населенных пунктах.
— В проведении конкурса нам помогает инициативная группа, — объясняет он. — Когда проходит конкурс, мы анализируем показатели. У каждого ведомства они свои: у Минторговли, Минспорта, Минкульта и так далее. Но очень важна роль общественников: им предстоит провести основную работу, «разбудить» односельчан, убедить их пойти за ними. Каждый раз, когда мы выезжаем в села, мы в первую очередь обращаем внимание на появление этой инициативной группы. Если она есть, то мы на нее опираемся.
Активисты должны показать пример трезвого образа жизни, привить культуру, продемонстрировать здоровые семейные отношения. И Всемирный Курултай башкир им в этом помогает.
В целом, отмечает г-н Юсупов, «Трезвое село» дает возможность планировать свою жизнь молодым людям. Они видят, что их село развивается, и нет необходимости переезжать куда-то еще. Можно связывать свое будущее с малой родиной, строить отношения, создавать семьи.
— Конкурс — это не просто раздача денег, не просто агитация, это и комплексная работа, — разъясняет он. — Мы демонстрируем людям, что они могут самостоятельно решать проблемы в своих селах, привлекая для этого предпринимательское сообщество, общественников и администрацию. То есть мы распространяем опыт комплексного решения проблем в населенных пунктах.
Г-н Юсупов объясняет, что во время конкурса сельчане работают с людьми, у которых есть проблемы с алкоголем. В случае необходимости проводится адресная работа, человеку с зависимостью могут помочь пройти излечение и реабилитацию.
— Важно, даже если это один человек, чтобы на него обратили внимание, отработали, помогли. И он действительно исправляется, — убежден он. — Мы уже видим такие примеры: люди налаживают жизнь. Мы транслируем это как хороший опыт: учим людей помогать друг другу.