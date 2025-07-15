В Башкирии будут проводить безалкогольные свадьбы

— Конкурс «Трезвое село» — это не только борьба с алкоголизацией, но и решение таких вопросов, как, например, демография, — поясняет Юлдаш Мухамматович. — Потому что понятно: именно на селе живет основное число многодетных семей. «Трезвое село» — это не только про трезвость как таковую. Конкурс действительно помогает перестраивать мышление людей. Просто так призывать — «не пей, не кури» — не поможет добиться поставленной цели. Необходима хорошая альтернатива, как провести досуг. Нужно, чтобы у человека появилась ответственность. Он должен понимать, что у него есть обязательства не только перед государством, но и перед семьей, односельчанами и соседями.