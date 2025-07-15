В Прикамье за пару дней утонули два человека

В Очере и поселке Юго-Камский проводятся процессуальные проверки по фактам обнаружения тел девушки в Очерском пруду и мужчины в реке Юг, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Предварительно установлено, что 12 июля сотрудники службы спасения извлекли из пруда в городе Очере тело девушки 2006 года рождения с признаками утопления в воде. Погибшая каталась на сапе. Нырнув с него в воду, она утонула.
На следующий день, 13 июля, в поселке Юго-Камский сотрудники службы спасения извлекли из реки Юг тело мужчины 1949 года рождения. Он 11 июля выпал в воду из лодки во время рыбалки и утонул.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.