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В Прикамье за пару дней утонули два человека

В Очере и поселке Юго-Камский проводятся процессуальные проверки по фактам обнаружения тел девушки в Очерском пруду и мужчины в реке Юг, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

В Очере и поселке Юго-Камский проводятся процессуальные проверки по фактам обнаружения тел девушки в Очерском пруду и мужчины в реке Юг, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Предварительно установлено, что 12 июля сотрудники службы спасения извлекли из пруда в городе Очере тело девушки 2006 года рождения с признаками утопления в воде. Погибшая каталась на сапе. Нырнув с него в воду, она утонула.

На следующий день, 13 июля, в поселке Юго-Камский сотрудники службы спасения извлекли из реки Юг тело мужчины 1949 года рождения. Он 11 июля выпал в воду из лодки во время рыбалки и утонул.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.