Петля сжимается: полковник рассказал об ускорении наступления на Покровск

Вооруженные силы РФ продолжают наступление на Красноармейск (Покровск — украинское название). По словам военного корреспондента Александра Коца, за последние две недели ситуация на покровском направлении стала более напряженной. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал aif.ru, какое значение имеет населенный пункт, а также сообщил о текущей обстановке у города.
ВС РФ продолжают охват Покровска с двух флангов.
Военнослужащие Вооруженных сил РФ продвигаются в районе Покровска, заявил aif.ru Матвийчук. По его словам, украинская армия перебросила к городу две свежие бригады, однако в бой они вступили уже с большими потерями.
При этом, как отметил военный эксперт, российские войска продолжают охват Покровска с левого и правого флангов. Это грозит тем, что населенный пункт в итоге будет в окружении.
«Конечно, давать прогнозы — дело неблагодарное, но я думаю, что в ближайшие две-три недели что-то будет двигаться», — сказал собеседник издания.
ВСУ направили инструкторов НАТО под Покровск.
Матвийчук сообщил aif.ru, что у Покровска в рядах Вооруженных сил Украины выступают инструкторы НАТО. Однако данных о наличии там офицеров Североатлантического альянса у военного эксперта нет. По его словам, ВСУ постоянно пытаются проводить там ротацию войск.
«Я думаю, что там, скорее всего, есть инструкторы НАТО по применению техники и вооружения западного производства. Там есть, по моему мнению, иностранные военные, которые участвуют в боевых действиях», — сказал он.
Полковник подчеркнул, что американцы, французы, англичане выступают именно в качестве инструкторов и советников.
Для ВСУ будет огромной потерей утрата контроля над Покровском.
Утратив контроль над Покровском, Вооруженные силы Украины понесут огромную потерю, заявил aif.ru Матвийчук. По его словам, этот населенный пункт является стратегическим хабом. Эксперт уточнил, что через него идет движение военной техники, личного состава и различных материальных запасов.
Кроме того, Матвийчук отметил, что Покровск является ключевой дорогой на Краматорск и Славянск.
«Утратить контроль над Покровском — огромнейшая потеря для ВСУ. Он является ключевой дорогой на Краматорск и Славянск», — добавил он.