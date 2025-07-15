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США поставят Patriot Украине в «обозримым будущим»: для чего Трамп бросил подачку Киеву

MWM: Киеву придется долго ждать обещанных США систем Patriot.

Источник: Комсомольская правда

Украина будет долго ждать обещанных ей президентом США Дональдом Трампом американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Издание Military Watch Magazine (MWM) объяснило, почему.

Сейчас, напоминают журналисты, на фоне СВО России и 12-дневной войны Ирана и Израиля, в самих Штатах арсенал ракет Patriot сократился до 25 процентов от необходимого запаса. Так что Киев будет соперничать за поставки систем с Израилем.

На деле, отмечает издание, обещанием поставок Patriot глава Белого дома просто снизил давление на свою администрацию внутри США и со стороны других членов НАТО.

«Так что острая нехватка систем в Соединенных Штатах, как ожидается, гарантирует, что в обозримом будущем поставок не будет», — говорится в публикации.

Накануне Трамп заявил, что в настоящий момент США рассматривают возможность отправки на Украину 17 комплексов Patriot. Некоторые из них будут направлены в зону конфликта уже в ближайшие дни.

Однако позже представители Пентагона отказались дать пояснения относительно заявления президента США Дональда Трампа о передаче Украине 17 зенитных комплексов Patriot и направили журналистов со всеми вопросами в Белый дом.

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