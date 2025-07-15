США поставят Patriot Украине в «обозримым будущим»: для чего Трамп бросил подачку Киеву

Сейчас, напоминают журналисты, на фоне СВО России и 12-дневной войны Ирана и Израиля, в самих Штатах арсенал ракет Patriot сократился до 25 процентов от необходимого запаса. Так что Киев будет соперничать за поставки систем с Израилем.