Рыбальченко заявил, что нужно уменьшить до 8 и 10 лет срок обучения в школах

Сейчас специалист тратит на обучение 11 лет в школе, четыре года в бакалавриате и два года в магистратуре, то есть в общей сложности он учится 17 лет. Еще примерно около трех лет составляет у молодого специалиста адаптационный период. Поэтому только к 27 годам молодые люди задумываются о детях.