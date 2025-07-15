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Рыбальченко заявил, что нужно уменьшить до 8 и 10 лет срок обучения в школах

Сокращение обучения в школе до 8 и 10 лет снизит в России средний возраст рождения первого ребенка. Об этом высказался глава комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Сокращение обучения в школе до 8 и 10 лет снизит в России средний возраст рождения первого ребенка. Об этом высказался глава комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Повышение возраста вступления в брак и рождения детей связано с увеличением периода социального взросления, отметил он.

Сейчас специалист тратит на обучение 11 лет в школе, четыре года в бакалавриате и два года в магистратуре, то есть в общей сложности он учится 17 лет. Еще примерно около трех лет составляет у молодого специалиста адаптационный период. Поэтому только к 27 годам молодые люди задумываются о детях.

— Можно сократить учебный процесс до 15 лет: 10 лет в школе и пять — специалитет. В итоге человек войдет во взрослую жизнь на два года раньше, — отметил Рыбальченко в беседе с ТАСС.

Сергей Рыбальченко ранее предложил мотивировать россиян заводить детей посредством удвоения маткапитала, если второй ребенок будет рожден в течение трех лет после первого.