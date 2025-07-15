Российский регион оказался под угрозой подтопления из-за дождей

Для эвакуации населения, попавшего в зону подтопления, задействованы 43 специалиста и 15 единиц техники, проведен технический осмотр маломерных судов. В настоящее время подтоплены четыре населенных пункта, 63 двора (236 жителей, включая 46 детей), а также участки дорог на 100 км автодороги «Оймякон» и 1032 км трассы «Колыма». Восстановление дорожного полотна начнется после снижения уровня воды; установлены запрещающие знаки. В ближайшие пять суток осадков не прогнозируется, информация обновляется.