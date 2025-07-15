Для омичей станет ненужным свидетельство о постановке на налоговый учет

Вместо свидетельства, подтверждение постановки на учет для физических лиц, будет осуществляться с помощью выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков. При этом, выданные ранее свидетельства менять не придется, они сохраняют свою силу. Также упраздняются уведомления о постановке на учет или снятии с учета, направляемые организациям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, сообщают в ведомстве.