В Иркутской области 1800 новорожденных автоматически получили пособие

— Если в семье двое детей получают пособие до августа и сентября соответственно, а в июле рождается третий ребенок, то ему выплаты назначат до сентября — по последнему из действующих сроков. При этом дополнительных проверок доходов семьи не потребуется, — пояснил Алексей Макаров, управляющий Отделением Соцфонда по региону.