В Иркутской области 1800 новорожденных автоматически получили пособие

С начала 2025 года в Приангарье упростили процесс получения выплат для семей с новорожденными. Как сообщили КП-Иркутск в Отделении Социального фонда России по Иркутской области, если семья уже получает пособие на старших детей, то помощь на младшего назначается автоматически — без заявлений.
Специалисты используют данные из ЗАГСа о рождении ребенка. Размер и срок выплаты для новорожденного устанавливается такой же, как у старших детей в семье.
— Если в семье двое детей получают пособие до августа и сентября соответственно, а в июле рождается третий ребенок, то ему выплаты назначат до сентября — по последнему из действующих сроков. При этом дополнительных проверок доходов семьи не потребуется, — пояснил Алексей Макаров, управляющий Отделением Соцфонда по региону.
Чтобы согласовать сроки выплат на всех детей, родителям нужно подать общее заявление в последний месяц действия одного из пособий. Сделать это можно через портал Госуслуг, в отделении Соцфонда, а также в МФЦ.
Важно: при первом ребенке заявление нужно подавать обязательно. Размер пособия зависит от дохода семьи — он не должен превышать 17 575 рублей на человека в южных районах области и 22 857 рублей — в северных.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что зарплаты выросли на 7% за год в Иркутской области.