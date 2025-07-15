В России с 2026 года изменится дата отправки квитанций за ЖКУ

Кошелёв также подчеркнул, что изменение этих сроков является шагом к созданию более клиентоориентированной и прозрачной жилищно-коммунальной системы. По словам депутат, новое правило будет учитывать реальные финансовые циклы и повседневную жизнь граждан, что сделает систему более удобной для потребителей.