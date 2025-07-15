Трамп ввел пошлины на импорт: вот сколько заработает на них Белый дом

Введение запланированных импортных тарифов способно увеличить ежегодные таможенные доходы американского бюджета почти в 8 раз — почти до $600 млрд долларов. Это подсчитал эксперт «Эйлер» Барри Эрлих для РИА Новости.
«По нашим оценкам, после вступления в силу всех ввозных пошлин, анонсированных президентом Трампом, ежегодные таможенные поступления в федеральный бюджет могут составить порядка 600 миллиардов долларов, или около 0,5% ВВП», — считает эксперт.
Эрлих подчеркнул, что подобные поступления смогут возместить около 50% планируемых налоговых льгот, закрепленных в новом бюджетном законе.
Кроме этого, по итогам трех кварталов 2025 финансового года таможенные поступления в США установили исторический максимум, составив $108 млрд, что на 40% превышает показатель за весь предыдущий 2024 год ($77 млрд).
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