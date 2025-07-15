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В 2026 году изменится дата отправки квитанций за ЖКХ

С 1 марта 2026 года в России изменится срок рассылки квитанций за жилищно-коммунальные услуги.

С 1 марта 2026 года в России изменится срок рассылки квитанций за жилищно-коммунальные услуги. Согласно новым правилам, платежные документы будут направляться потребителям не 1-го, а 5-го числа каждого месяца.

Как сообщили РИА Новости в ГД, такое решение позволит создать более удобный для граждан график оплаты коммунальных услуг, учитывающий их финансовые возможности.

Перенос сроков направлен на повышение прозрачности работы жилищно-коммунального комплекса и формирование клиентоориентированного подхода в отрасли.

Ранее сообщалось, что в России 1 августа вступит в силу ГОСТ о детских игрушках.