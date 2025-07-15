Ричмонд
+28°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые РФ и КНР до конца 2025 года обменяются данными фотоловушек

Уже наладили прямое взаимодействие между специалистами, добавил директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк.

ВЛАДИВОСТОК, 15 июля. /ТАСС/. Российские и китайские специалисты, работающие в созданном год назад трансграничном резервате для амурского тигра и дальневосточного леопарда «Земля больших кошек», до конца года планируют обменяться фото- и видеоинформацией, чтобы сообща подсчитать численность мировой популяции дальневосточного леопарда. Об этом ТАСС сообщил директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк.

«Работа по реализации инициативы трансграничного резервата “Земля больших кошек” продолжается. Сейчас российские и китайские специалисты находятся на этапе согласования формата обмена данными с фотоловушек. Это важный и тонкий процесс, так как речь идет о скоординированной работе особо охраняемых природных территорий двух стран: национального парка “Земля леопарда” и заповедника “Кедровая падь” с российской стороны, а также Северо-восточного национального парка тигра и леопарда в КНР. Ожидается, что до конца года состоится обмен фото- и видеоинформацией с обеих сторон», — обозначил Бардюк.

Собеседник добавил, что уже налажено прямое взаимодействие между специалистами, ведется регулярная онлайн-коммуникация. До конца лета запланирован визит представителя ФГБУ «Земля леопарда» в Китай для дальнейшего углубления сотрудничества. Запланированный обмен данными позволит впервые провести совместный и наиболее полный подсчет численности мировой популяции дальневосточного леопарда, а также уточнить данные по амурскому тигру, в том числе по тем редким особям, которые могут переходить границу — «двойным гражданам».

В мае прошлого года Российская Федерация и Китайская Народная Республика создали первый в мире трансграничный резерват для амурского тигра и дальневосточного леопарда. Соглашение между РФ и КНР о создании резервата было подписано главами профильных ведомств — главой Министерства природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым и главой Государственного управления лесного и степного хозяйства КНР Гуань Чжиоу — в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Новый резерват включает территории национального парка «Земля леопарда», заповедника «Кедровая падь» России и Северо-восточного национального парка тигра и леопарда Китая. Границы вошедших в резерват природных территорий останутся неизменными.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше