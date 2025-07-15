Ученые РФ и КНР до конца 2025 года обменяются данными фотоловушек

«Работа по реализации инициативы трансграничного резервата “Земля больших кошек” продолжается. Сейчас российские и китайские специалисты находятся на этапе согласования формата обмена данными с фотоловушек. Это важный и тонкий процесс, так как речь идет о скоординированной работе особо охраняемых природных территорий двух стран: национального парка “Земля леопарда” и заповедника “Кедровая падь” с российской стороны, а также Северо-восточного национального парка тигра и леопарда в КНР. Ожидается, что до конца года состоится обмен фото- и видеоинформацией с обеих сторон», — обозначил Бардюк.